شكرا لقرائتكم خبر

الرياض تحتضن أول مسابقة عالمية للإبداع الفني والذكاء الاصطناعي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض

بمشاركة 300 من خبراء علماء البيانات والذكاء الاصطناعي في العالم، وبجوائز تصل إلى 500 ألف ريال، بدأت في الرياض أمس فعاليات مسابقة آرتاثون الذكاء الاصطناعي التي تعد أول مسابقة تجمع بين الإبداع الفني والذكاء الاصطناعي على مستوى العالم، للتنافس على ابتكار أفضل أعمال الفنون المرئية باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي، وذلك بتنظيم من الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي بمشاركة صندوق الاستثمارات العامة وشراكة استراتيجية مع وزارة الثقافة والاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز.

Advertisements

وقال رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، رئيس اللجنة الإشرافية العليا المنظمة للقمة العالمية للذكاء الاصطناعي، الدكتور عبدالله الغامدي، إن مسابقة آرتاثون الذكاء الاصطناعي تهدف إلى تسليط الضوء على الإمكانات الإبداعية لتقنيات الذكاء الاصطناعي وتطبيقاتها وفوائدها الإيجابية التي تعود بها على البشرية جمعاء، مضيفا معاليه أن هذه المسابقة تمثل جزءا مهما من القمة العالمية للذكاء الاصطناعي، معربا عن سعادته باجتماع المشاركين القادمين من المملكة وجميع أنحاء العالم تحت سقف واحد للتعاون والابتكار لإنتاج أعمال فنية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

يذكر أن مسابقة آرتاثون الذكاء الاصطناعي تعد إحدى مبادرات القمة العالمية للذكاء الاصطناعي التي تنظمها الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي مارس المقبل. وخصصت الهيئة لهذه المسابقة جوائز مالية تبلغ قيمتها 500 ألف ريال (133 ألف دولار أمريكي).

مسابقة آرتاثون الذكاء الاصطناعي