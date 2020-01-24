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الجمهور الفرنسي يمدد معرض "العلا واحة العجائب"

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - باريس

أعلن رئيس معهد العالم العربي وزير الثقافة الفرنسي الأسبق جاك لانغ عن تمديد معرض «العلا واحة العجائب في الجزيرة العربية» حتى 8 مارس المقبل، والذي تقام فعالياته في مقر المعهد بالعاصمة الفرنسية باريس، ونظم بتعاون دولي بين الهيئة الملكية لمحافظة العلا ومعهد العالم العربي، وبدعم من الوكالة الفرنسية لتطوير محافظة العلا (AFALULA).

وقال رئيس معهد العالم العربي إن المعرض لقي أصداء رائعة، ولا سيما في أوساط الإعلام الفرنسي، وإعجابا وإقبالا مهمين، حيث جاء قرار تمديد فترة المعرض ليتسنى لبقية المهتمين زيارته واكتشاف ثراء العلا الفريد من نوعه، مشيرا إلى أن الهيئة الملكية لمحافظة العلا رحبت بهذا القرار لما لقيه المعرض من نجاح واهتمام عالمي.

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وأضاف لانغ أن توجيه ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان خلال زيارته إلى فرنسا، بتنفيذ أعمال الترميم والصيانة وإعادة تأهيل مبنى المعهد وواجهاته الخارجية، الأمر الذي يؤكد أهمية البعد الثقافي في تعزيز العلاقات الثنائية السعودية الفرنسية، إضافة إلى الدور الحضاري والثقافي الجوهري الذي يؤديه المعهد في التعريف بالثقافة العربية ونشرها.

من جهته أوضح مدير عام معهد العالم العربي الدكتور معجب الزهراني أن نجاح المعرض تأكد من خلال الإقبال الكبير على المعرض من قبل الجمهور الفرنسي بكل مكوناته، وهو ما حفز على تمديده.

وقال «إن معرض العلا يعد الأول من نوعه، حيث يقدم صورة حضارية مشرقة لمنطقة ظلت شبه مجهولة إلى وقت قريب، فضلا عن أنه سيترحل إلى مدن وبلدان أخرى».

يذكر أن معهد العالم العربي تأسس في 1980 بمبادرة من الملك خالد بن عبدالعزيز رحمه الله والرئيس الفرنسي أليري جيسكار ديستان، ليكون همزة وصل بين الثقافتين العربية والأوروبية، وجسرا ثقافيا بين فرنسا والعالم العربي عبر تشجيع التبادل الثقافي والمعرفي بمجالات الفنون والعلوم.