تدريب 3000 فتاة على أحدث الوسائل التقنية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الدمام
دربت جمعية «أفق» لتنمية وتأهيل الفتيات بالمنطقة الشرقية، منذ تأسيسها قبل ثلاثة أعوام حتى الآن، 3000 فتاة من عمر 15 إلى 30 سنة على استخدام أحدث الوسائل التقنية، وذلك بشراكة مجتمعية تكاملية مع القطاعين العام والخاص؛ لتحقيق متطلبات التنمية المستدامة.
وأوضحت رئيسة مجلس إدارة الجمعية شعاع الجعفري أن الجمعية دربت وأهلت فتيات المنطقة من خلال تطوير قدراتهن وتعزيز قيمهن باستخدام أحدث الوسائل التقنية، مشيرة إلى أن الفتيات التحقن في برامج «إتقان» لتنمية قدرات فتيات المرحلة الثانوية، و»مران» للموظفات حديثا، وبرنامج المخيم العلمي «مسبار»، وبرنامج «خطى» لتأهيل خريجات الجامعة لقيادة التعليم، وبرنامج المخيم الشتوي «ودق»، وغيرها من البرامج التنموية والتوعوية والتثقيفية.
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