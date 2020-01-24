شكرا لقرائتكم خبر عن محمد جميح يكشف حقيقة سقوط نهم بيد الحوثيين وتحركهم باتجاه مأرب والجوف (ليلة عاصفة وحامية الوطيس) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - علق الأكاديمي اليمني والكاتب الصحفي المعروف، الدكتور محمد جميح، على مزاعم سقوط نهم بيد الحوثيين، وانطلاقهم باتجاه مأرب والجوف!!.

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محمد جميح يكشف حقيقة سقوط نهم بيد الحوثيين وتحركهم باتجاه مأرب والجوف (ليلة عاصفة وحامية الوطيس)



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وفي تغريدات على حسابه في "تويتر" رصدها "بويمن" قال جميح: "‏لا تقلقوا على مأرب... الرجال الذين صدوا حشود الحوثي قبل سنوات تنادوا-اليوم-مع إخوة لهم من كل مكان باليمن، لمواجهة الإماميين ومرتزقتهم...".

وأضاف: والمتسللون إلى مفرق الجوف لم يعودوا من حيث أتوا... المتسللون ذهبوا ثمناً لدعاية حوثية أرادت أن تقول إن "المفرق" سقط... وما سقط إلا المتسللون...".

‏وفي تغريدة سابقة قال جميح: "من النتائج الطيبة للهجوم على "نهم" أنه أسقط كذبة مارتن غريفيث عن السلام.. مارتن غريفيث الذي كان في صنعاء ليلة هجوم الحوثيين على نهم، تماماً كما كان جمال بن عمر في صعدة، يوم هجوم الإماميين على صنعاء".

وأضاف: "يشترك غريفيث مع ابن عمر في شيئين: جمود الوجه، والتواجد مع الحوثي، لحظة شنّ الهجوم".

وفي أخرى قال الدكتور محمد جميح، "‏حشد الحوثيون حشوداً هائلة لنهم... قطعوا شبكة الاتصالات... بدأت مطابخهم تضخ: مأرب سقطت، الجوف سقطت، نهم سقطت... كانت ليلة عاصفة... أسفرت عن مئات القتلى من الحوثيين التهمتهم الرمال والجبال... قيادات كبيرة عادت على النعوش... وأسفر الصبح عن وجه مأرب ساخراً من الذين أسقطوها البارحة".