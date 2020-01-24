شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : جماعة الحوثي تعترف رسميًا بالهزيمة في جبهة نهم ومصرع قيادات بارزة مقربة من عبدالملك الحوثي (الاسماء) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ظهور السلطان قابوس في الدوحة بعد أيام من إعلان وفاته وتنصيب هيثم بن طارق سلطانا لعمان.. مالذي يحدث؟ (فيديو) مذيع الجزيرة “فيصل القاسم“ يفجر تنبؤات مرعبة: هذا “الكلب“ يدير المنطقة وهكذا سيكون مصيره قريبًا.. شاهد من يكون؟؟

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