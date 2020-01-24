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عدن - ياسمين التهامي - وصف المفكر والسياسي الكويتي عبد النفيسي، الدور الذي قامت به قناة الجزيرة القطرية بأنه كان دورا إيجابيا للغاية .

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النفيسي يزيح الستار عن تاريخ قناة الجزيرة القطرية ودورها في المنطقة والعالم.. ويستدل بمقولة غربية!



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وأضاف النفيسي في برنامج الصندوق الأسود مع الإعلامي عمار تقي أنه أثرت في الشعوب العربية بشكل إيجابي جدا، بخلاف ما يوجه إليها من اتهامات.



وأوضح النفيسي أن الجزيرة أصبحت ورقة صعبا جدا في الإعلام العالمي ، منوها أن العديد من كبار المسؤولين الغربيين يقومون بمتابعتها.

واستدلّ النفيسي على مصداقية الجزيرة على ما قالته وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون، حيث علقت على نقل الجزيرة لأخبار فلسطين عام 1996، بالقول : " هذه هي الأخبار الحقيقة".

وتعتبر قناة الجزيرة على طول خطها منذ اندلاع الربيع العربي، أول القنوات الفضائية، التي انضمت لمناصرة الربيع العربي.

كما لقي العدد من مراسلي الجزيرة مصرعهم، أثناء نقل الحقيقة كما هي للجمهور العربي، أثناء اندلاع ثورات الربيع العري، حيث كان أبرزهم المصور علي حسن الجابر، الذي تم قتله في مارس عام 2011، في بنغازي.

وقد قتل علي حسن الجابر رئيس قسم التصوير في الجزيرة ، من خلال كمين تعرض له فريق الجزيرة في منطقة الهواري جنوب غرب مدينة بنغازي.

كما أصيب حينها مراسل الجزيرة ناصر الهدار بجروح جراء إطلاق النار الكثيف عليهم.