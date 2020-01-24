توقّع الباحث في المناخ والطقس عبدالعزيز الحصيني، أن تشهد أجزاء من مناطق الشرقية والربع الخالي وعسير وجازان والجوف والشمالية خلال الـ36 ساعة المقبلة، أمطاراً متفاوتةً من خفيفة إلى متوسطة.
وأوضح الحصيني أنه يتوقع اليوم (الجمعة) هبوب رياح من متوسطة إلى قوية على مناطق المدينة الشمالية وتبوك وحائل والجوف، ومتوسطة بين ينبع وجدة، مع فرصة سقوط أمطار ثلجية أو ثلوج خفيفة على الشمالية. وحذّر الباحث في الطقس من السفر اليوم في رحلات للمناطق الشمالية ومناطق وتبوك والجوف وحائل؛ بسبب الرياح وموجة البرد المتوقعة، داعياً إلى ارتداء الملابس الثقيلة في بقية المناطق أيضاً.
كانت هذه تفاصيل خبر “الحصيني”: لا تسافروا لتلك المناطق اليوم الجمعة.. وعليكم ارتداء الملابس الثقيلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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