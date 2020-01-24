وجهت أمانة الرياض بدفن الجنائز بعد صلاة الجمعة وعقب صلاة العصر طيلة أيام الأسبوع بالمقبرة الشمالية المجاورة في النسيم. وقالت الأمانة في توضيح لها عبر حسابها بـ”تويتر” إن القرار يأتي تخفيفاً للزحام في مقبرة النسيم والمنطقة المحيطة بها.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تخفيفاً للزحام.. توجيه من “أمانة الرياض” بشأن دفن الجنائز في مقبرة النسيم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.