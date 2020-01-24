السعودية اليوم / وزير شؤون الشرق الأوسط البريطاني يلتقي وزير التربية والتعليم الفلسطيني



لندن 29 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 24 يناير 2020 م واس

التقى وزير شؤون الشرق الأوسط البريطاني أندرو موريسون اليوم في لندن وزير التربية والتعليم الفلسطيني، البروفيسور مروان عورتاني، الذي يزور المملكة المتحدة هذه الأيام للمشاركة في فعاليات مؤتمر "بت 2020 الدولي لتقنيات التعليم".

وجرى خلال اللقاء بحسب بيان الوزير موريسون، مناقشة قضايا التعليم المختلفة في مناطق السلطة الفلسطينية وغيرها من الموضوعات ذات الصلة، بما فيها التأكيد على ضرورة حصول جميع الأطفال الفلسطينيين على تعليم جيد.

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19:29ت م

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