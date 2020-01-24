السعودية اليوم / وزير التعليم يبحث مجالات التعاون مع عدد من السفراء لدى المملكة



الرياض 29 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 24 يناير 2020 م واس

استقبل معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ في مكتبه أمس, السفير المغربي لدى المملكة الدكتور مصطفى المنصوري، وسفير مملكة إسبانيا البارو ايرانثو، والسفير الباكستاني راجا علي إعجاز، وسفير جمهورية سريلانكا عزمي طاسم.

وجرى خلال اللقاء مناقشة أوجه التعاون في المجالات البحثية والتعليمية، والإفادة من الخطط التطويرية في مجالات التعليم المختلفة؛ بما يعزز علاقات المملكة ببلدانهم.

حضر اللقاء وكيل الوزارة للتعاون الدولي الدكتور صالح القسومي.

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18:29ت م

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