السعودية اليوم / وفد من وزارة التعليم يزور جامعة "ليستر" البريطانية



لندن 29 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 24 يناير 2020 م واس

زار وفد من وزارة التعليم برئاسة وكيل الوزارة للتعليم العام الدكتور محمد المقبل، وحضور المشرف العام على المعهد الوطني للتدريب المهني الدكتور أحمد الجهيمي، جامعة ليستر البريطانية، وذلك على هامش مشاركة وزارة التعليم في معرض "بت 2020"، المقام في العاصمة البريطانية لندن.

والتقى الوفد نائب مدير جامعة ليستر البروفسور غراهام واينز، وعميد كلية التربية بالجامعة البروفسور كريس ويلكنز، حيث جرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون، واستعراض فرص التحسين لبرنامج ابتعاث المعلمين "خبرات"، وإيجاد سُبل تطويرية مشتركة بين وزارة التعليم وجامعة ليستر في برامج تهدف لتطوير المعلمين السعوديين.

كما اجتمع الوفد بمجموعة من المعلمين والمعلمات المبتعثين لبرنامج "خبرات" لمناقشة أبرز الصعوبات التي تواجههم والوقوف عليها، والاستماع لآرائهم وتجاربهم.

ويأتي ذلك ضمن سعي وزارة التعليم ممثلة بوكالة التعليم العام بالاهتمام المؤسسي لتطوير البرامج التي تحسن من أداء المعلمين والمعلمات بما ينعكس على مخرجات ونواتج تعلم مميزة.

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18:25ت م

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