السعودية اليوم / قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات واسعة بالقدس المحتلة



القدس المحتلة 29 جمادي الأولى 1441 هـ الموافق 24 يناير 2020 م واس

شنت قوات الاحتلال الاسرائيلية ،اليوم حملة اعتقالات واسعة في أحياء القدس المحتلة .

وقال مصادر فلسطينية في القدس في تصريحات صحفية : إن هذه الحملة تأتي بالتزامن مع حملة ابعادات أخرى عن المسجد الأقصى لأكثر من ثلاثين مقدسيا لفترات تتراوح من أيام حتى ستة أشهر .

واضافت المصادر إن الاعتقالات شملت وادي الجوز، بيت حنينا، راس العامود، والصوانة، وراس العامود، والبلدة القديمة، والطور وحارة السعدية.

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17:53ت م

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