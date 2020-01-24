السعودية اليوم / المؤتمر السعودي العالمي لطب الأسنان 2020 يواصل فعالياته لليوم الثاني



الرياض 29 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 24 يناير 2020 م واس

تواصلت فعاليات اليوم الثاني من المؤتمر السعودي العالمي لطب الأسنان 2020 الذي يقام في فندق الريتزكارلتون بمدينة الرياض، وذلك بتنظيم من الجمعية

وشهد اليوم الثاني من المؤتمر حضوراً مميزاً من الأطباء والمختصين والعاملين في مجال طب الأسنان، كما شملت أجندة المؤتمر على العديد من الموضوعات الطبية المتخصصة ومن ضمنها اتجاهات جديدة في طب الأسنان التجميلي، واختيار السيراميك والمواد المناسبة لتغليف وتجميل الأسنان، ومراحل العمل خلال تغيير الابتسامة: النهج المبتكر، والجوانب المعنية بعلم النفس الفيزيائي فيما يخص عملية انتقاء ألوان الأسنان، وتحسين النتائج من خلال مراحل زراعة الأسنان رقمياً، والتغييرات التي تطرأ على العظام: تحليل للتنبؤ السريري مع التقنيات الرقمية الحديثة، أضف إلى العديد من الموضوعات الهامة الأخرى.

وحول موضوع الجوانب المعنية بعلم النفس الفيزيائي فيما يخص عملية انتقاء ألوان الأسنان، أوضح الدكتور عصام طاشكندي أستاذ مشارك بقسم علوم الاستعاضة السنية في كلية طب الأسنان بجامعة الملك سعود أن المؤتمر السعودي العالمي لطب الأسنان يُعد المحفل الرئيس في المنطقة لتداول آخر المستجدات فيما يخص طب الأسنان بكافة فروعه وتخصصاته المتعددة, وأن انعقاد المؤتمر في نسخته الواحدة والثلاثون ما هو إلا تأكيد على هذه الريادة,ومشاركة عدد من المتحدثين العالمين في المؤتمر تضيف زخماً إضافياً لتوسيع مدارك الحضور، حيث يناقش المؤتمر العديد من أوراق العمل فيما يخص آخر الأبحاث في مجالات طب وتجميل الأسنان بالإضافة إلى العديد من ورش العمل المفيدة.

وأضاف : ناقشت في محاضرتي موضوع الجوانب المعنية بعلم النفس الفيزيائي فيما يخص عملية انتقاء ألوان الأسنان, وكما هو معلوم فإن عملية اختيار لون الأسنان عند عمل حشوات ترميمية أو تركيبات تُعد مرحلة مهمة في العلاج وتتطلب عناية خاصة وذلك لمحاكاة لون الأسنان الطبيعية. وتخضع هذه العملية لعوامل فيزيائية وفسيولوجية ونفسية معقدة, ومن خلال هذا الطرح عملت على تبسيط هذه العوامل للمشاركين بهدف تحسين قدرتهم على القيام بها على أكمل وجه, كما جرى استعراض أفضل السبل للتدريب على إجراءات انتقاء ألوان الأسنان في العيادة مع الأخذ بعين الاعتبار العوامل التي تؤثر على هذه العملية.

من جهته قال الدكتور وائل آت، أستاذ في جامعة تافتس، الولايات المتحدة الأمريكية : يُعد المؤتمر السعودي العالمي لطب الأسنان أضخم مؤتمر يقام في المملكة العربية السعودية الذي يشارك فيه أبرز المحاضرين والمتحدثين المحليين والعالميين لمناقشة مختلف التخصصات في طب الأسنان، بهدف نشر آخر المستجدات والتطورات في مجال طب الأسنان وإجراء البحوث العلمية المفيدة للجامعات وكليات طب الأسنان، إضافة إلى دوره في فتح قنوات التواصل والتفاعل بين المحاضرين وحتى مناقشة فرص عمل جديدة بين المشاركين خلال هذا الحدث, وأهمية المعرض المصاحب للمؤتمر والذي يسهم في عرض آخر التقنيات والمعدات الطبية التي تقدمها الشركات العارضة.

وناقش الدكتور وائل في المحاضرات التي قدمها موضوع طب الأسنان الرقمي، استعرض فيه مراحل العمل في هذا المجال وكيفية تشخيص المريض ووضع خطة المعالجة ومشاركة المريض في مختلف مراحل العلاج, مقدماً شكره للجنة العلمية ولمنظمي المؤتمر على دورهم الكبير في تنظيم هذا الحدث بحرفية عالية واختيارهم لأهم الأبحاث والموضوعات العلمية ليكون المؤتمر السعودي العالمي لطب الأسنان الوجهة المثالية لأطباء وطلاب وفنيي وتقنيي طب الأسنان في المملكة العربية السعودية والخارج.

كما تناول الخبراء والمتحدثون خلال جلسات اليوم الثاني موضوعات مختلفة تضمنتها ورش عمل والتي أثرت معارف المشاركين وخبراتهم ومنها إتقان عمليات ترميم الأسنان الأمامية باستخدام الحشوات الضوئية المباشرة-تدريب عملي، والتسويق في مجال طب الأسنان، ودورة الجراحة اللبية المجهرية، وكيفية التعامل الصحيح مع الأنسجة اللينة من أجل تحسين الأنسجة اللينة والصلبة، إضافة إلى الكثير من الموضوعات المتخصصة.

واستعرض المشاركون من طلاب كلية طب الأسنان والمتخرجون وأخصائيو طب الأسنان وفنيو تقنية الأسنان ومساعدو طبيب الاسنان و أخصائيو صحة الفم والاسنان العديد من الأفكار والمشاريع المبتكرة في عروض الملصقات العلمية والتي تهدف إلى إثراء وتشجيع الجانب البحثي لدى الممارسين في مختلف تخصصات طب الأسنان.

في حين، شهد المعرض في اليوم الثاني حضوراً مميزاً من الزوار والمشاركين من كل أنحاء العالم, بينما شارك في المعرض لهذا العام 144 جهة عارضة مختصة في مجال طب الأسنان، التي قدمت أبرز خدماتها وأجهزتها الحديثة في مجال طب الأسنان.

// انتهى //

17:29ت م

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الرياض 29 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 24 يناير 2020 م واستواصلت فعاليات اليوم الثاني من المؤتمر السعودي العالمي لطب الأسنان 2020 الذي يقام في فندق الريتزكارلتون بمدينة الرياض، وذلك بتنظيم من الجمعية السعودية لطب الأسنان وكلية طب الأسنان بجامعة الملك سعود.وشهد اليوم الثاني من المؤتمر حضوراً مميزاً من الأطباء والمختصين والعاملين في مجال طب الأسنان، كما شملت أجندة المؤتمر على العديد من الموضوعات الطبية المتخصصة ومن ضمنها اتجاهات جديدة في طب الأسنان التجميلي، واختيار السيراميك والمواد المناسبة لتغليف وتجميل الأسنان، ومراحل العمل خلال تغيير الابتسامة: النهج المبتكر، والجوانب المعنية بعلم النفس الفيزيائي فيما يخص عملية انتقاء ألوان الأسنان، وتحسين النتائج من خلال مراحل زراعة الأسنان رقمياً، والتغييرات التي تطرأ على العظام: تحليل للتنبؤ السريري مع التقنيات الرقمية الحديثة، أضف إلى العديد من الموضوعات الهامة الأخرى.وحول موضوع الجوانب المعنية بعلم النفس الفيزيائي فيما يخص عملية انتقاء ألوان الأسنان، أوضح الدكتور عصام طاشكندي أستاذ مشارك بقسم علوم الاستعاضة السنية في كلية طب الأسنان بجامعة الملك سعود أن المؤتمر السعودي العالمي لطب الأسنان يُعد المحفل الرئيس في المنطقة لتداول آخر المستجدات فيما يخص طب الأسنان بكافة فروعه وتخصصاته المتعددة, وأن انعقاد المؤتمر في نسخته الواحدة والثلاثون ما هو إلا تأكيد على هذه الريادة,ومشاركة عدد من المتحدثين العالمين في المؤتمر تضيف زخماً إضافياً لتوسيع مدارك الحضور، حيث يناقش المؤتمر العديد من أوراق العمل فيما يخص آخر الأبحاث في مجالات طب وتجميل الأسنان بالإضافة إلى العديد من ورش العمل المفيدة.وأضاف : ناقشت في محاضرتي موضوع الجوانب المعنية بعلم النفس الفيزيائي فيما يخص عملية انتقاء ألوان الأسنان, وكما هو معلوم فإن عملية اختيار لون الأسنان عند عمل حشوات ترميمية أو تركيبات تُعد مرحلة مهمة في العلاج وتتطلب عناية خاصة وذلك لمحاكاة لون الأسنان الطبيعية. وتخضع هذه العملية لعوامل فيزيائية وفسيولوجية ونفسية معقدة, ومن خلال هذا الطرح عملت على تبسيط هذه العوامل للمشاركين بهدف تحسين قدرتهم على القيام بها على أكمل وجه, كما جرى استعراض أفضل السبل للتدريب على إجراءات انتقاء ألوان الأسنان في العيادة مع الأخذ بعين الاعتبار العوامل التي تؤثر على هذه العملية.من جهته قال الدكتور وائل آت، أستاذ في جامعة تافتس، الولايات المتحدة الأمريكية : يُعد المؤتمر السعودي العالمي لطب الأسنان أضخم مؤتمر يقام في المملكة العربية السعودية الذي يشارك فيه أبرز المحاضرين والمتحدثين المحليين والعالميين لمناقشة مختلف التخصصات في طب الأسنان، بهدف نشر آخر المستجدات والتطورات في مجال طب الأسنان وإجراء البحوث العلمية المفيدة للجامعات وكليات طب الأسنان، إضافة إلى دوره في فتح قنوات التواصل والتفاعل بين المحاضرين وحتى مناقشة فرص عمل جديدة بين المشاركين خلال هذا الحدث, وأهمية المعرض المصاحب للمؤتمر والذي يسهم في عرض آخر التقنيات والمعدات الطبية التي تقدمها الشركات العارضة.وناقش الدكتور وائل في المحاضرات التي قدمها موضوع طب الأسنان الرقمي، استعرض فيه مراحل العمل في هذا المجال وكيفية تشخيص المريض ووضع خطة المعالجة ومشاركة المريض في مختلف مراحل العلاج, مقدماً شكره للجنة العلمية ولمنظمي المؤتمر على دورهم الكبير في تنظيم هذا الحدث بحرفية عالية واختيارهم لأهم الأبحاث والموضوعات العلمية ليكون المؤتمر السعودي العالمي لطب الأسنان الوجهة المثالية لأطباء وطلاب وفنيي وتقنيي طب الأسنان في المملكة العربية السعودية والخارج.كما تناول الخبراء والمتحدثون خلال جلسات اليوم الثاني موضوعات مختلفة تضمنتها ورش عمل والتي أثرت معارف المشاركين وخبراتهم ومنها إتقان عمليات ترميم الأسنان الأمامية باستخدام الحشوات الضوئية المباشرة-تدريب عملي، والتسويق في مجال طب الأسنان، ودورة الجراحة اللبية المجهرية، وكيفية التعامل الصحيح مع الأنسجة اللينة من أجل تحسين الأنسجة اللينة والصلبة، إضافة إلى الكثير من الموضوعات المتخصصة.واستعرض المشاركون من طلاب كلية طب الأسنان والمتخرجون وأخصائيو طب الأسنان وفنيو تقنية الأسنان ومساعدو طبيب الاسنان و أخصائيو صحة الفم والاسنان العديد من الأفكار والمشاريع المبتكرة في عروض الملصقات العلمية والتي تهدف إلى إثراء وتشجيع الجانب البحثي لدى الممارسين في مختلف تخصصات طب الأسنان.في حين، شهد المعرض في اليوم الثاني حضوراً مميزاً من الزوار والمشاركين من كل أنحاء العالم, بينما شارك في المعرض لهذا العام 144 جهة عارضة مختصة في مجال طب الأسنان، التي قدمت أبرز خدماتها وأجهزتها الحديثة في مجال طب الأسنان.// انتهى //17:29ت م0091

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.