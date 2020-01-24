الجبير: لا نقبل أن تسيطر أقلية سياسية على المشهد في اليمن

الجمعة 24 يناير 2020

أكد وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، عادل الجبير، أنه لا يمكن القبول بإن تسيطر اقلية سياسية على المشهد في اليمن، في إشارة إلى ميليشيا الحوثي التي تعد ذراع إيران في اليمن .



وقال "اليمنيون اشتركوا في الحوار الوطني، لكن الحوثيين قاموا بانقلابهم"، مؤكدا "لا نريد الحرب في اليمن ونسعى إلى حل سياسي".

وطالب بحل الأزمات والصراعات حول العالم بالتنسيق والحوار.

وبشأن إيران، اشار الجبير مساء الجمعة، من العاصمة الهنغارية بودابست، إن الخطاب الإيراني مزدوج، وعلى طهران تغيير سلوكها، لافتا إلى أن "العقوبات فرضت على إيران بسبب سلوكها في المنطقة وليس برغبة منا".

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وأوضح الجبير أن الدستور الإيراني ينص على تصدير الثورة، متسائلا "كيف لنا التفاوض مع طهران؟".

وأكد أن الشعب الإيراني شعب معتدل تاريخيا، لكن النظام اختطف الدولة.

كما شدد على أن المملكة "لم تستهدف إيران لا بالصواريخ ولا بالميليشيات، لذا عليها التوقف عن هذا".

ورفض الجبير المزاعم التي تتحدث عن وجود علاقة بين إسرائيل والسعودية .. مؤكداً تمسك المملكة بحل الدولتين وفق قرارات مجلس الأمن .