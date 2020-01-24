شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم يبحث مجالات التعاون مع عدد من السفراء والان نبدء بالتفاصيل
وجرى خلال اللقاء مناقشة أوجه التعاون في المجالات البحثية والتعليمية، والإفادة من الخطط التطويرية في مجالات التعليم المختلفة؛ بما يعزز علاقات المملكة ببلدانهم.
حضر اللقاء وكيل الوزارة للتعاون الدولي الدكتور صالح القسومي.
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