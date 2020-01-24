شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم يبحث مجالات التعاون مع عدد من السفراء والان نبدء بالتفاصيل

استقبل وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ في مكتبه أمس, السفير المغربي لدى المملكة الدكتور مصطفى المنصوري، وسفير مملكة إسبانيا البارو ايرانثو، والسفير الباكستاني راجا علي إعجاز، وسفير جمهورية سريلانكا عزمي طاسم.

وجرى خلال اللقاء مناقشة أوجه التعاون في المجالات البحثية والتعليمية، والإفادة من الخطط التطويرية في مجالات التعليم المختلفة؛ بما يعزز علاقات المملكة ببلدانهم.

حضر اللقاء وكيل الوزارة للتعاون الدولي الدكتور صالح القسومي.