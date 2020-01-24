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شكرا لقرائتكم طقس شديد البرودة على المدينة المنورة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
خاصة خلال ساعات الليل
متابعات الخليج 365 - المدينة المنورة
توقع خبراء الطقس تدني درجات الحرارة على المدينة المنورة، خاصة ساعات الليل، حيث تصل درجة الحرارة الصغرى إلى 9 درجات مئوية.
وكانت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد أصدرت، اليوم الجمعة، تنبيهًا بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة.
وتشمل الحالة، نشاطًا في الرياح السطحية وأتربة مثارة، وتدني مدى الرؤية في المدينة المنورة ومحافظات الحناكية والعلا والعيص والمهد وخيبر.
وبينت الهيئة العامة للأرصاد حماية البيئة، إلى أن الحالة تستمر حتى السابعة مساءً.
في سياق متصل توقع خبراء الطقس تدني درجات الحرارة بشكلٍ كبير في شمال ووسط المملكة ونواحي تبوك والمدينة المنورة، حيث تسود أجواء شديدة البرودة خاصة مع ساعات الصباح الباكر تصل الحرارة إلى ما دون الصفر المئوي في مناطق مُختلفة، مع فرصة لزخات من الأمطار على أجزاء من الجوف والحدود الشمالية.
كذلك تشمل التوقعات، فرصة لزخات رعدية من المطر على أجزاء محدودة من جنوب غرب المملكة.
وتكون رياح شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية على أجزاء من شمال المملكة تعمل على إثارة الغبار والأتربة بشكلٍ كبير، وربما تشكل الموجات الغُبارية.
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