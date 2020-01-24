وفاة شقيقين غرقا بشاطئ القحمة بعسير

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الصلاة عليهما ظهر غد بجامع ابن صمان
متابعات الخليج 365 - فهدالقحطاني - القحمة
شهد شاطئ مركز القحمة بمنطقة عسير، اليوم الجمعة، حادثًا أليمًا أسفر عن وفاة شقيقين غرقًا.
وتوفي الشقيقان مفلح محمد آل شتوي الشواطي ويبلغ من العمر 38 عامًا، وأخوه عبدالإله محمد آل شتوي الشواطي البالغ من العمر 28 عامًا، إثر غرقهما في مياه شاطئ مركز القحمة التابعة لمنطقة عسير.
وتم نقلهما لمحافظة أحد رفيدة للصلاة عليهما ظهر غد بجامع ابن صمان ودفنهم بمقبرة لزمة.
“متابعات الخليج 365” تنقل أحر التعازي لأسرة الفقيدين آل شتوي وقبيلتهما آل الشواط، رحمهما الله وأسكنهما فسيح جناته.
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