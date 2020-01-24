وفاة شقيقين غرقا بشاطئ القحمة بعسير

متابعات الخليج 365 - فهدالقحطاني - القحمة

شهد شاطئ مركز القحمة بمنطقة عسير، اليوم الجمعة، حادثًا أليمًا أسفر عن وفاة شقيقين غرقًا.

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وتوفي الشقيقان مفلح محمد آل شتوي الشواطي ويبلغ من العمر 38 عامًا، وأخوه عبدالإله محمد آل شتوي الشواطي البالغ من العمر 28 عامًا، إثر غرقهما في مياه شاطئ مركز القحمة التابعة لمنطقة عسير.