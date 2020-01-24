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المرور يوضح عقوبة إساءة استعمال منبه المركبة

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2020-01-24

غرامة تتراوح بين 150 و300 ريال

متابعات الخليج 365 - الرياض

حذرت إدارة المرور من إساءة استعمال منبّه المركبة؛ نظرًا لأنها تعتبر مخالفة مرورية تترتب عليها عقوبات نظامية.

وأشارت إدارة المرور إلى أن إساءة استعمال منبّه المركبة يسبب الإزعاج للآخرين؛ مما يربك قائدي المركبات الأخرى.

وكان جدول المخالفات المرورية رقم (2) ينص على فرض غرامة تتراوح بين 150 و300 ريال، في حال إساءة استعمال المنبّه.

وكان الإدارة العامة للمرور، قد نصحت بالأمس باتباع بعض الخطوات في حال انفجار إطار السيارة أثناء القيادة لتفادي وقوع الحوادث.

ونشر المرور السعودي إنفوجرافيك، عبر حسابه في “تويتر”، نصح من خلاله باتباع ما يلي حال انفجار إطار السيارة أثناء القيادة:

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1- القبض على عجلة القيادة بإحكام.

2- عدم ضغط المكابح (الفرامل).

3- رفع القدم عن دواسة الوقود وعدم الضغط عليها.

4- التأكد من خلو الطريق على يمينك.

5- توجيه المركبة تدريجيًّا إلى جانب الطريق.

6- إيقاف المركبة في مكان آمن.

7- تشغيل إشارة الطوارئ.

اطار السيارة
المرور توضح كيف تتصرف عند انفجار اطار السيارة
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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