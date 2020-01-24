شكرا لقرائتكم خبر

طرح باقة مخصصة للمجموعات في «ونتر وندرلاند» الرياض

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض أعلنت الهيئة العامة للترفيه عن طرح باقة جديدة مخصصة للمجموعات لحجز منطقة «ونتر وندرلاند» ضمن «شتاء الرياض»، وذلك تحت مسمى «باقة خاصة للمجموعات». وأوضحت الهيئة أن الباقة الأساسية في مدينة الألعاب الترفيهية مقدمة لـ 100 شخص، وتشمل الألعاب، وتحديات المهارة، ومختارات من المطاعم والمقاهي، بأسعار محددة تبدأ من 375 ألف ريال. يذكر أن الهيئة أعلنت السبت الماضي عن تمديد عروض منطقة «ونتروندرلاند» إلى 18 مارس المقبل، حتى يتمكن زوار المنطقة من قضاء مزيد من الأوقات الممتعة خلال «شتاء الرياض».



Advertisements

ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

كانت هذه تفاصيل خبر طرح باقة مخصصة للمجموعات في «ونتر وندرلاند» الرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.