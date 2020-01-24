جامعة القصيم الأولى في مسابقة المهارات الإكلينيكية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - بريدة
حصلت جامعة القصيم ممثلة بكلية الصيدلة أمس على المركز الأول على مستوى المملكة في «المسابقة الوطنية للمهارات الإكلينيكية لطلبة كليات الصيدلة»، التي أقيمت خلال اللقاء السنوي للجمعية الصيدلية السعودية «SIPHA2020» المنعقد في الرياض. وتمكنت كلية الصيدلة بعنيزة من الفوز بالمسابقة المقامة تحت المظلة الرسمية للجمعية الصيدلية السعودية، والتي تنافس عليها 22 جامعة سعودية وخليجية، عبر 4 جولات من التصفيات.
وأوضح عميد كلية الصيدلة بعنيزة الدكتور عليان الرشيدي أن المسابقة اشتملت على أربع جولات من التصفيات، تمكنت خلالها الكلية من تجاوز الكليات التي سبقتها عمرا.
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