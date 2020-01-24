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مقترحات لتطوير خطط الجامعات الدراسية بالتوافق مع معايير المناهج التعليمية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة الرياض

سعيا إلى تطوير الخطط الدراسية للأقسام والوحدات في الجامعات بما يتوافق مع ثقافة معايير المناهج التعليمية، قدم 825 مختصا ومختصة وشخصية تربوية وأكاديمية عددا من المقترحات، ضمن حزمة من العروض العلمية والدراسات البحثية وأوراق العمل في الملتقيات العلمية التخصصية لمعايير مناهج التعليم التي نظمتها هيئة تقويم التعليم والتدريب، ممثلة في المركز الوطني للتقويم والتميز المدرسي في الخبر والرياض وأخيرا جدة التي اختتم فيها الملتقى الثالث بمشاركة 414 من رؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس في الجامعات السعودية بالمنطقة الغربية والمنطقة الجنوبية.

وقال رئيس هيئة تقويم التعليم الدكتور حسام زمان إن أهمية هذه الملتقيات تأتي من خلال تزويد المهتمين والمختصين بالروابط العلمية والدراسات والبحوث المتخصصة، وسط مشاركة أكثر من 825 مختصا ومختصة وشخصية تربوية وأكاديمية، إضافة إلى تبادل الخبرات وعرض المقترحات ضمن حزمة من العروض العلمية والدراسات البحثية وأوراق العمل.

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وأكد أهمية الملتقيات التي تقيمها الهيئة ودورها في إيجاد التفاعل بين الأكاديميين والمختصين، سعيا إلى تطوير الخطط الدراسية للأقسام والوحدات بما يتوافق مع ثقافة معايير المناهج التعليمية، وصولا إلى التكامل بين الجهات ذات العلاقة بالتعليم في المملكة، واتساقِ برامجها ومستهدفاتها تحقيقا لرؤية المملكة 2030 وتوجهاتها وأهدافها التنموية.

من جهته قدم المدير التنفيذي لمركز التقويم والتميز المدرسي الدكتور محمد الغامدي في كلمته خلال افتتاح الملتقى، نبذة مختصرة عن الهيئة، وأهدافها، ومجالات اختصاصها، ودورها في الارتقاء بجودة التعليم والتدريب وأوجه التكامل بين الهيئة والكليات التخصصية وإدارات التعليم.

بدوره استعرض المدير العام للإدارة العامة للاختبارات والرخص المهنية بالهيئة الدكتور عبدالله السعدوي المعايير الوطنية لمناهج التعليم التي تضمنت التعريف بأبرز مكونات الإطار العام، والأطر والمعايير التخصصية لمجالات التعلم، ومتطلبات تطبيقها، وتقويمها، للارتقاء بنتائج التعلم من خلال مناهج حديثة ومبتكرة، وتبعه عرض عن المعايير والاختبارات المهنية التربوية والتخصصية، ومتطلباتها، والدور المأمول من الجامعات.

من جانبه عرض نائب مدير الاختبارات الوطنية والدولية خالد الخلف نتائج الاختبارات الوطنية والدولية التي نفذتها الهيئة عام 2018 - 2019، مؤكدا استيعابها في تحسين جودة البرامج التعليمية التخصصية، وبرامج إعداد المعلم، واختتمت الجلسة بعرض الأبعاد المشتركة قدمته رئيسة الفريق الدكتورة إيمان الرويثي ركزت فيه على تضمين الأولويات والقيم والمهارات في مناهج المستقبل.