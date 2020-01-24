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7 آلاف إصابة جراء مشاجرات استدعت نقلها بالهلال الأحمر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سحر أبوشاهين - الدمام

على الرغم من أن عدد سيارات الإسعاف التابعة لهيئة الهلال الأحمر في المدينة المنورة 85 سيارة، يعتبر الأقل من الرياض (242 سيارة)، ومنطقة مكة المكرمة (214 سيارة)، إلا أن متوسط عدد الحالات لكل سيارة سنويا هو الأعلى بين المناطق بـ450 حالة إسعافية، وذلك بحسب إحصاءات التقرير السنوي لوزارة الصحة، والذي اطلعت عليه الصحيفة.

تقرير الصحة كشف أن أكثر عدد من الحالات التي تم نقلها بواسطة سيارات إسعاف هيئة الهلال الأحمر هي الحالات المرضية، تليها حوادث الطرق، ثم السقوط، وأخيرا المشاجرات.

الصحيفة اطلعت على تقرير هيئة الهلال الأحمر السعودي السنوي للعام 2018 أيضا، والذي أظهر أن عدد سيارات إسعاف الهيئة بالمناطق مختلف عما ورد عن عددها في تقرير وزارة الصحة للعام نفسه، حيث كانت السيارات بكل منطقة أكثر في تقرير الهيئة مقارنة بما ورد بتقرير الصحة.