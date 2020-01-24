شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاقتصاد في دافوس: التنمية المستدامة من أهم أولوياتنا والان نبدء بالتفاصيل

-التنمية المستدامة الشاملة حجر الزاوية في استقرار الاقتصاد العالمي

- نسعى إلى تمكين التنمية المستدامة من خلال رئاسة المملكة لـ "العشرين"

- إفساح المجال لقطاعات جديدة في المملكة فعالاً ومحركاً لعجلة النمو

- ألتقى رجال سياسة وأعمال لتعزيز الفرص الاقتصادية بين المملكة والعالم

شارك وزير الاقتصاد والتخطيط محمد بن مزيد التويجري ضمن وفد المملكة المشارك في منتدى الاقتصادي العالمي التي عُقدت في مدينة دافوس السويسرية، خلال الفترة من 21 إلى 24 يناير 2020م، تحت عنوان "من أجل عالم متماسك ومستدام".

وضمن فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي، شارك الوزير في جلسة حوارية بعنوان "النظرة الاستراتيجية للأسواق الناشئة"، مبيناً خلالها أن المملكة تسيّر بمرحلة مختلفة، مرحلة التطوير والتغيير والتزام القادة, وأن إفساح المجال لبعض القطاعات الجديدة في المملكة مثل السياحة والثقافة والرياضة فعالاً ومحركاً لعجلة النمو.

وقد شارك وفد المملكة خلال فعاليات اليوم الثالث لمنتدى الاقتصادي العالمي، في جلسة حوارية بعنوان "أولويات القمة العشرين" ذكر خلالها الأولويات الاستراتيجية للمملكة في رئاستها لمجموعة العشرين.

وقال وزير الاقتصاد والتخطيط خلال الجلسة : فخورون برئاسة المملكة لمجموعة العشرين لعام 2020، ونسعى من خلالها إلى تمكين التنمية المستدامة من خلال الأهداف التي رسمتها المملكة لرئاسة مجموعة العشرين، وسوف تدعم بشكل مباشر خطة التنمية المستدامة في رؤية المملكة 2030.

وأضاف: أحد أهم أولوياتنا هو أن نكون مبادرين لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وأن يكون لدينا دائمًا خططًا عملية لحل التحديات التي تواجه تحقيق هذه الأهداف, منوهاً بأننا نؤمن أنّ النجاح في تحقيق التنمية المستدامة الشاملة هو حجر الزاوية في استقرار الاقتصاد العالمي ورفاهية المجتمعات البشرية.

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وعلى هامش اجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي، اجتمع وزير الاقتصاد والتخطيط مع العديد من رجال السياسة والأعمال سعياً لتعزيز الفرص الاقتصادية بين المملكة ودول العالم ومنهم وزير الدولة لشؤون الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني كاجيمايا هيروشي، حيث ناقشا أعمال المجموعة المشتركة للرؤية السعودية اليابانية 2030, كما التقى أمين عام منظمة التعاون الاقتصادي آنجل جوريا، وجرى خلاله مناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك ورئاسة المملكة لقمة العشرين هذا العام.

واجتمع وزير الاقتصاد والتخطيط برئيس مجلس إدارة التنمية الاقتصادية بجمهورية سنغافورة الدكتور بيه سوان جين، تناولا خلال الاجتماع التطور اللوجيستي لدى جمهورية سنغافورة والمدن الذكية وفرص التعاون بين البلدين.

كما بحث وزير الاقتصاد والتخطيط مع رئيس مجلس إدارة مجموعة أتش أس بي سي القابضة مارك تاكر، أبرز التعاون الاقتصادي بين المملكة والمجموعة.

وتطرق وزير الاقتصاد والتخطيط ووزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان خلال لقاءهما برئيس التنفيذي لبنك سوسيتيه جنرال فريديريك أوديا، إلى العديد من فرص الاستثمار المشتركة.

وتناول وزير الاقتصاد و وزير المالية خلال لقاء عقد مع الرئيس التنفيذي لمجموعة بلاك روك لاري فنك، أبرز الأعمال الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك.

وتباحث وزير الاقتصاد والتخطيط مع رئيسة حلول القطاع العام فيرونيكا سكوتي بمجموعة سويس ري السويسرية حول الابتكارات والسياسات في مجالات استدامة الأعمال في قطاعات الأعمال والخدمات، واستعرض معاليه خلال الاجتماع خبرات المملكة في الحج والعمرة.

التقى الوزير التويجري و وزير الصناعة والثروة المعدنية ذ بندر الخريف، برئيس التنفيذي لمجموعة ميرك الألمانية ستيفان أوشمان، وتمحور الاجتماع حول فرص الواعدة والشراكات الصناعية والاقتصادية مع المملكة.

رافق الوزير الاقتصاد والتخطيط محمد بن مزيد التويجري خلال مشاركة وزارة الاقتصاد والتخطيط في فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي، ووكيل الوزارة للشؤون الاقتصادية الدولية بندر بن عبدالمحسن الخميس.