شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة القصيم تلقي القبض على مواطنين بتهمة البلاغ الكاذب والان نبدء بالتفاصيل

ألقت شرطة القصيم القبض على مواطنين قاما بتسجيل ادعاء غير صادق عن تعرض إحدى الأسر للاعتداء أثناء تنقلهم على أحد الطرق.

وأكد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم عدم صحة ما جرى تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن تعرض إحدى الأسر للاعتداء والتهديد بالسلاح وسلب مجوهراتٍ منها وأجهزة هاتفٍ جوال أثناء تنقلهم على أحد الطرق.

وأوضح أن إجراءات البحث والتحري والاستدلال أسفرت بفضل الله عن تحديد هوية من قام بتسجيل هذا الادعاء غير الصادق ونشره، وهما مواطنان في العقد الثالث والخامس من العمر، حيث جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما.