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شكرا لقرائتكم قصص يرويها فايز المالكي عن الابتزاز : خمسيني وقع ضحية وحول ٦٠ ألفًا ! ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
فتيات وقعن في الفخ عبر انستغرام بعد بحثهن عن الزواج او جلب الرزق
متابعات الخليج 365 - الرياض
وجه الخبير التقني راكان العتيبي عدة نصائح لمواجهة الابتزاز الإلكتروني والذي قد يتعرض له بعض المواطنين والمواطنات بسبب حسن النية والثقة في أشخاص آخرين.
وعبر سناب فايز المالكي أوضح العتيبي أن الابتزاز يحدث في تطبيقات البث المباشر للصوت والصور حيث يتم إجراء اتصال فيديو بين طرفين حيث يقوم الطرف الأول بخداع الطرف الثاني بسبب قلة الوعي أو نقص الثقافة ويتم استدراجه في أوضاع مخلة ثم يقوم بابتزازه.
وتابع أن بعض المبتزين ينتحلون صفة بنات حتى يغرون الرجال بالتصوير لايف ثم يهددونهم بهذه المقاطع لاحقًا.
وكشف عن تعرض مواطن يبلغ من العمر 54 عامًا لابتزاز وقام بتحويل 60 ألف ريال للمبتز بعدما كاد متابعات الخليج 365 ينتحر بسبب خوفه من الفضيحة.
وأكد راكان العتيبي أن الاستجابة للمبتز وتحويل المال له هو بداية مرحلة جديدة من الابتزاز حيث تزيد شراهته في الحصول على المال.
ولفت إلى أن البنات يتعرضن للابتزاز من قبل مدعي العلاج الروحاني عبر انستقرام حيث يبحثون عن الزواج أو جلب الحبيب أو الرزق وغيره حيث يطلب منها أن تصور نفسها في أوضاع معينة ويطلب تحويل أموال كي يقوم ويحقق لها ما تريد وبعد ما يحصل على المال والصور يبدا ابتزاز الضحية.
وحذر العتيبي من اللجوء لشخص غير موثوق لمواجهة الابتزاز حيث قد يحصل على بيانات يستخدمها ضد الضحية مرة أخرى.
ولفت إلى أنه يجب اللجوء إلى تطبيق كلنا أمن وتقديم بلاغ في أسرع وقت حيث يمكنهم العودة إلى أول جهاز قام بتصوير المقطع ومعرفة صاحبه.
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