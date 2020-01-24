الشعراء يلجمون محمد بن الذيب بعد رثائه قاسم سليماني

2020-01-24

متابعات الخليج 365 - الرياض

انتقد العديد من الشعراء السعوديين والخليجيين الشاعر القطري محمد بن الذيب الذي أطل في قصيدة يرثي فيها الإرهابي قاسم سليماني الذي قتل في غارة أمريكية قرب مطار بغداد فجر الجمعة 3 يناير.

وانبرى العديد من الشعراء السعوديين للرد على ابن الذيب مؤكدين أن انبطاحه للنظام الإيراني ووصفه الملالي بآيات الله هو امتداد لسياسة الخذلان التي تنتهجها قطر وأبواقها الإعلامية.

ورد الشاعر سلمان بن زاهر على محمد بن الذيب بقصيدة جاء في مطلعها:

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لا تخـلّي سوال العُـرب وتزلّه

نزهمك فارسـي ولا ي عثمـاني !!

أما الشاعر ابن لمدان القحطاني فرد على ابن الذيب بقصيدة جاء في مطلعها :

يا جاحد المعروف بالذلة

من عادتك للطيبة خوان

من جعلك مقام وسمعة

يوم سبيت ذاك العام بن ثاني

غير حنا وفيه شهود وأدلة



أما حمود المشحن فرد بقصيدة قال في مطلعها :

كم صديق ظهر في جلد قوماني

بعد ما أنت سجين وعشت بالذلة

صرت تمشي على كيفك بإحسان

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