- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم الشعراء يلجمون محمد بن الذيب بعد رثائه قاسم سليماني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
متابعات الخليج 365 - الرياض
انتقد العديد من الشعراء السعوديين والخليجيين الشاعر القطري محمد بن الذيب الذي أطل في قصيدة يرثي فيها الإرهابي قاسم سليماني الذي قتل في غارة أمريكية قرب مطار بغداد فجر الجمعة 3 يناير.
وانبرى العديد من الشعراء السعوديين للرد على ابن الذيب مؤكدين أن انبطاحه للنظام الإيراني ووصفه الملالي بآيات الله هو امتداد لسياسة الخذلان التي تنتهجها قطر وأبواقها الإعلامية.
ورد الشاعر سلمان بن زاهر على محمد بن الذيب بقصيدة جاء في مطلعها:
لا تخـلّي سوال العُـرب وتزلّه
نزهمك فارسـي ولا ي عثمـاني !!
أما الشاعر ابن لمدان القحطاني فرد على ابن الذيب بقصيدة جاء في مطلعها :
يا جاحد المعروف بالذلة
من عادتك للطيبة خوان
من جعلك مقام وسمعة
يوم سبيت ذاك العام بن ثاني
غير حنا وفيه شهود وأدلة
أما حمود المشحن فرد بقصيدة قال في مطلعها :
كم صديق ظهر في جلد قوماني
بعد ما أنت سجين وعشت بالذلة
صرت تمشي على كيفك بإحسان
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر الشعراء يلجمون محمد بن الذيب بعد رثائه قاسم سليماني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.