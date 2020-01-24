الجبير: على إيران تغيير سلوكها قبل إجراء أي محادثات

2020-01-24

متابعات الخليج 365- ترجمة: منة الله أشرف

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية، عادل الجبير، لشبكة CNBC، إن على إيران تغيير سلوكها قبل أن تفكر المملكة في الجلوس وإجراء حوار معهم، وأن النظام ينبغي أن يتصرف كدولة طبيعية إذا كان يريد أن يُعامل على أنه كذلك.

وتابع الجبير في لقاء مع هادلي جامبل، على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا: لا يمكنهم إعطاء الصواريخ لجماعات إرهابية، ولا يمكنهم مهاجمة منشآت في دول أخرى ويتوقعون من العالم التعامل معهم بطريقة عقلانية.

Advertisements

وتأتي تصريحات الجبير، بعد إعلان وزير الخارجية الإيراني، أن البلاد مستعدة للحوار مع جيرانها، حيث غرد محمد جواد ظريف باللغة العربية على تويتر قائلًا: “إن البلاد مستعدة للمشاركة في عمل تكميلي يصب في مصلحة المنطقة”.

وشدد الجبير على أنه على الإيرانيين إظهار حسن النية، وتغيير سلوكهم وسياساتهم قبل أي محادثات مع الجيران.

وألقى الجبير باللوم على إيران في التوترات الأخيرة في منطقة الشرق الأوسط قائلًا: “كل ما حدث فهو نتيجة لسلوك إيران العدواني”، مشيرًا إلى هجمات 2019 في خليج عمان ومنشآت النفط السعودية، موضحًا: “إنهم هم الذين هاجموا السفن، وهم الذين هاجموا المنشآت النفطية في المملكة، كل ما حدث تاليًا جاء نتيجة لسلوك إيران العدواني”.

ونشر موقع وزارة الخارجية السعودية على تويتر مقتطفات من مقابلة شبكة CNBC مع الجبير، تطرق خلالها إلى مزاعم اختراق ولي العهد محمد بن سلمان، هاتف الملياردير، جيف بيزوس، ووصفها بأنها محض خيال، وهراء كلي، وأنها ادعاءات كاذبة دون أدلة.

ويُذكر أن عادل الجبير، قال الخميس، في جلسة بمنتدى دافوس الاقتصادي العالمي، إن إيران هي من بدأت التصعيد في المنطقة، وعليها الخروج من الأراضي العربية والاهتمام بشعبها والتوقف عن رعاية الإرهاب.

تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على

شارك الخبر







