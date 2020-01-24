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شكرا لقرائتكم تنظيم جديد للتبغ ومشتقاته وفرض رسوم ٢٠٠ ٪ لكل كرز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
خمس كروزات أو ثلاثة كجم معسل بحد أقصى
متابعات الخليج 365 - أحمد العطوي - تبوك
علمت ” متابعات الخليج 365 ” من مصادر مطلعة أن الهيئة العامة للجمارك وجهت تعميمًا لمنافذها البرية والبحرية والجوية بتنظيم جديد للتبغ ومشتقاته.
وأوضح التعميم أنه سيسمح للمسافر بكرز واحد من التبغ أو نصف كيلو من المعسل، وفي حال وجود زيادة مع المسافر أو عبر إرساليات شخصية فيسمح له بخمسة كروزات بحد أقصى وثلاثة كيلووات من المعسل بخلاف المسموح له ويتم ترسيمها على المسافر بواقع ٢٠٠٪ من قيمتها، وتحول على نظام نبراس (نظام البيان الجمركي، بيان وارد تخليص مسافرين).
وبين التعميم أنه إذا زادت الكمية عن الخمسة كروزات أو ثلاثة كيلووات من المعسل فتصادر الكمية الزائدة ويُحسب له الكمية المحددة للترسيم فقط.
وأشارت المصادر إلى أنه تم العمل بالتنظيم الجديد من تاريخ ١٤٤١/٥/٢١هـ الماضي.
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