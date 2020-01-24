خالد بن سلمان: إيران وداعش وجهان لعملة واحدة

2020-01-24

متابعات الخليج 365- ترجمة: منة الله أشرف

قال نائب وزير الدفاع، الأمير خالد بن سلمان، إن التهديد الأكبر الذي تواجهه المنطقة والأمن الدولي هو النظام الإيراني وميليشياته في المنطقة من جهة، ومن الجهة الأخرى داعش والقاعدة والمنظمات الإرهابية، مؤكدًا على أن إيران وداعش كلاهما وجهان لعملة واحدة.

وتابع: هم جميعهم يؤمنون بنفس المبدأ وليس بالضرورة إيمانهم بالأيديولوجية ذاتها، فكلاهما لا يؤمنان بسيادة الدولة ويؤمنان بإقامة دولة أيديولوجية عابرة للحدود، كما أنهما لا يحترمان القانون الدولي.

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وأضاف: ورغم أنهما يتنافسان أحيانًا ويتقاتلان، ولكن عندما يتعلق الأمر بنا، فنحن العدو المشترك ويتعاونان ضدنا.

وفي المقابلة المرتقبة قال نائب وزير الدفاع: إن النظام الإيراني يريد تصدير ثورته لدول الجوار ولديه أفكار توسعية، لكن المملكة لديها رؤية 2030 التي تحركها للأمام في حين أن إيران خطتها هي عام 1979 التي تريد إعادة المنطقة للخلف.

وتعرض المقابلة الكاملة اليوم الجمعة في الـ 6:30 مساء بتوقيت المملكة.

ويذكر أن القوات البحرية الملكية، دعمت أسطولها باستلام أول دفعة من سفن الاعتراض الفرنسية السريعة HSI32 في المنطقة الشرقية يوم الخميس، والتي تعد الأسرع في العالم، كما تستعد لاستقبال طائرات قتالية، في خطوة تهدف إلى رفع مستوى الجاهزية وتعزيز الأمن البحري في الخليج العربي وحماية المصالح الحيوية والاستراتيجية للسعودية.

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