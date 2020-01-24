عاجل : مصادر عسكرية لـ”بويمن” تكشف أين تدور المعارك الآن في جبهة نهم بصنعاء وخسائر الطرفين ومناطق السيطرة؟ (تفاصيل مفاجئة)

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عدن - ياسمين التهامي - كشف مصادر عسكرية لشبكة "بويمن" الإخبارية عن آخر تطورات الوضع الميداني في جبهة نهم شرقي العاصمة صنعاءـ عصر اليوم الجمعة.

ونفت مصادر "بويمن" ما يروج له الإعلام الحوثي ، والموالين والمتواطئين معه في وسائل التواصل الاجتماعي، من سقوط جبهة نهم بيد الحوثيين، مؤكدًا أن مايجري هي عملية انتحارية تقوم بها المليشيات سقط خلالها آلاف الضحايا من عناصر الحوثيين.

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وعلم "بويمن" من العقيد صالح القطيبي، نائب مدير المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، أن اليوم الجمعة هو ‏يوم أسود في تاريخ المليشيات الحوثية بجبهة ‎نهمـ مؤكدًا سقوط مئات القتلى في بران فقط ناهيك عن الميمنة والمسيرة.

وذكرت المصادر أن أبطال الجيش يخوضوا معارك ضارية الان في جبهة نهم من جبل يام حتى الكحل حتى المنصاع ونجد العتق والطيران قصف تعزيزات الحوثيين في نجد العتق وميسرة نهم مخلفا العديد من القتلى والجرحى.

وفي الميسرة، ذكرت مصادر عسكرية لـ "بويمن" أن المعارك تدور حاليًا في ‎النحرين ‎والمعراضة ومحيط جبال ‎المنارة الاستراتيجية حيث حاولت المليشيات الحوثيه الالتفاف على نقيل ‎الفرضة عبر جبال ‎قرود الى مفرق ‎#لجوف وهي معركة تساقط فيها قتلى من مليشيات الحوثي باعداد كبيرة اذ كانت محاولات التفافهم اشبة بالانتحار ، وقد رسم الجيش خطة محكمة افشلت خطة المليشيا في التقدم.

وأضافت مصادر "بويمن" أن ‏ما يقارب 5 طائرات مسيره تم إسقاطها في جبهه نهم بفضل الله وبفضل الابطال المرابطين في الجبهات".

بالتزامن، علم "بويمن" من مصادر مطلعة، أن محافظ مأرب، اللواء -سلطان العرادة وصغير بن عزيز ومبخوت بن عبود الشريف، يتولون قيادة تعزيزات عسكرية وقبيلة تزيد عن (600) طقم وعربة، لتعزيز جبهة نهم. مشيرة إلى أن وفود القبائل تلتحم بتشكيلات الجيش.

وأكدت المصادر أن الجيش ينضم صفوفه من جديد للقيام بهجوم معاكس كبير.

وكانت وزارة الدفاع اليمنية، قد تحدثت عن تراجع محدود وانسحاب تكتيكي لقوات الجيش الوطني من بعض المواقع في جبهة نهم.

وتعتبر جبهة نهم، شرقي صنعاء، أشد جبهة مشتعلة، وحشد الحوثيون لها منذ أشهر، بحسب ما ذكرت مصادر عسكرية لشبكة بويمن الإخبارية.