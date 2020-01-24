عاجل : وزير الدفاع محمد المقدشي يخرج عن صمته ويكشف مايجري الآن في جبهة نهم بعد إعلان الحوثيين إسقاطها

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عدن - ياسمين التهامي - أكد وزير الدفاع اليمني، الفريق الركن محمد علي المقدشي، أن معركة تحرير العاصمة صنعاء خيار لا رجعة عنه مهما كلّف الأمر.

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وأوضح المقدشي خلال اجتماع بقيادات عسكرية في مدينة مأرب، أن العمليات العسكرية مستمرة ضد ميليشيا الحوثي في جميع المحاور والجبهات على امتداد البلاد.

ووفقا لوكالة “سبأ” للإنباء” فقد وقف الاجتماع على مناقشة سير العمليات الميدانية وعملية تأمين ما تم من انسحاب تكتيكي لبعض الوحدات العسكرية في بعض المواقع بجبهة نهم التي يتم حاليا ترتيب وضعها للقيام بمهماتها وواجباتها القتالية.

وشدد الإجتماع على الجاهزية القتالية والاستعداد التام والدائم في جميع الوحدات العسكرية لتنفيذ المهمات الموكلة ومواجهة التحديات.

وكانت جماعة الحوثي كثفت من هجماتها, مطلع الأسبوع الحالي, في جبهات نهم وصرواح وتمكنت من السيطرة على مواقع كانت تتمركز فيها قوات الحكومة الشرعية في جبهة نهم شرقي صنعاء.