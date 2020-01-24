سحب رعدية ممطرة وموجة باردة على بعض مناطق المملكة.. خلال ساعات

توقَّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، أن تتوالى انخفاض درجات الحرارة، غدًا الجمعة، على معظم مناطق المملكة، مع تأثرها بنشاط الرياح المثيرة للأتربة والغبار. وقالت هيئة الأرصاد، في بيان عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار؛ لتحد من مدى الرؤية الأفقية، وقد تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية على مناطق (تبوك، الجوف والحدود الشمالية). وأشارت هيئة الأرصاد، إلى أن السماء ستكون غائمة جزئيًا، وقد تتخللها سحب رعدية ممطرة على تلك المناطق، في حين يستمر الانخفاض في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة.

وتوقَّعت هيئة الأرصاد، في عدة تنبيهات نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن تتأثر «طريف، وعرعر» بالحدود الشمالية، و«القريات، دومة الجندل، سكاكا، طبرجل» بمنطقة الجوف، و«البدع، تبوك، تيماء، حقل» بمنطقة تبوك؛ بدءًا من الحادية عشرة مساء اليوم الخميس، وحتى الثامنة من صباح غدٍ الجمعة بموجة باردة. وأشارت هيئة الأرصاد، إلى أن الحالة نفسها تتأثر بها «الحائط، السليمي، الشملى، الشنان، الغزالة، بقعاء، حائل، سميراء، موفق» بمنطقة حائل، و«الأسياح، البدائع، البكيرية، الرس، الشماسية، المذنب، النبهانية، بريدة، رياض الخبراء، ضرية، عقلة الصقور، عنيزة، عيون الجواء» بمنطقة القصيم، بموجة باردة خلال الساعات المقبلة، مشيرة إلى أنها تنتهي في الثامنة صباح غدٍ الجمعة. وبالنسبة لحالة البحر الأحمر، فمن المتوقع أن تكون الرياح السطحية، شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 25-45 كم/ساعة، صل إلى 55 كم/ساعة على الجزء الأوسط، مع ارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف. وعلى الخليج العربي، لفتت هيئة الأرصاد، إلى أن الرياح السطحية ستكون شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 18-38 كم/ساعة، مع ارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف.

وفيما يلي بيان تفصيلي بدرجات الحرارة الصغرى والعظمى المتوقعة غدًا الجمعة: