جامعة الملك عبدالعزيز تطبّق تقنية حديثة لعلاج تضخم البروستاتا من دون تخدير

بدأت جامعة الملك عبدالعزيز ممثلة في المستشفى الجامعي في تطبيق إنجازاتها في المجال الطبي بتطبيق تقنية “يورو ليفت” الحديثة لأول مرة في الشرق الأوسط لعلاج تضخم البروستاتا الحميد. ويستخدم الفريق الطبي التقنية بواسطة المنظار ومن دون تخدير لعلاج بعض من الحالات المعقدة لتضخم البروستاتا الحميد في كبار السن كبديل آمن وبدون مضاعفات جانبية خطيرة عن العمليات الجراحية المعتادة.
وتعمل هذه التقنية عبر زراعة أجهزة صغيرة جداً لا تُرى بالعين المجردة في غدة البروستاتا والتي تقوم بإبعاد فصي الغدة عن بعضهما وبالتالي عودة مجرى البول لوضعه الطبيعي والتبول بسلاسة. وأكد رئيس قسم جراحة المسالك البولية بكلية الطب البروفيسور أحمد جلال الصياد أن التقنية تعد إنجازاً طبياً جديداً في الجامعة في ظل دعم الجامعات والعلماء بكل ما هو حديث لخدمة المواطن.
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