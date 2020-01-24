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الصلاة على الشهيد رجل الأمن المنجحي

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وكيل محافظة محايل المكلف يؤدي الصلاة على رجل الأمن المنجحي ــ دوت الخليج

أدى وكيل محافظة محايل عسير المكلف أحمد بن عبد العزيز آل ملحم بحضور رئيس مركز بحر أبوسكينة سعد بن يحي الحياني ومدير شرطة منطقة عسير اللواء عبد العزيز المغلوث ومدير شرطة المحافظة العميد صالح اليزيدي وعدد من القيادات الأمنية ومدراء الإدارات الحكومية بالمحافظة، بعد صلاة الجمعة بالجامع الكبير بمركز بحر أبوسكينة التابع لمحافظة محايل صلاة الميت على رجل الأمن الرقيب أول أحمد بن علي المنجحي أحد منسوبي شرطة محايل الذي توفي إثر تعرضه أثناء أداء عمله للطعن من سلاح أبيض من قبل أحد المطلوبين في قضايا جنائية.

وعقب الصلاة قدم وكيل المحافظة ومدير شرطة المنطقة تعازي ومواساة وزير الداخلية الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف، وأمير منطقة عسير تركي بن طلال بن عبد العزيز، لأسرة الشهيد المنجحي وأشقائه وأقاربه، سائلين الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته, وأن يسكنه فسيح جناته, وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

من جانبهم أعرب ذوو الشهيد عن بالغ شكرهم وتقديرهم للقيادة الحكيمة على تعزيتهم ومواساتهم، مؤكدين فخرهم واعتزازهم باستشهاد ابنهم دفاعًا عن الدين والوطن.


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