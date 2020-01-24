الصلاة على الشهيد رجل الأمن المنجحي

وكيل محافظة محايل المكلف يؤدي الصلاة على رجل الأمن المنجحي ــ دوت الخليج
وعقب الصلاة قدم وكيل المحافظة ومدير شرطة المنطقة تعازي ومواساة وزير الداخلية الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف، وأمير منطقة عسير تركي بن طلال بن عبد العزيز، لأسرة الشهيد المنجحي وأشقائه وأقاربه، سائلين الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته, وأن يسكنه فسيح جناته, وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
من جانبهم أعرب ذوو الشهيد عن بالغ شكرهم وتقديرهم للقيادة الحكيمة على تعزيتهم ومواساتهم، مؤكدين فخرهم واعتزازهم باستشهاد ابنهم دفاعًا عن الدين والوطن.
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