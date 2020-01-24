السعودية اليوم / أمانة الجوف تصادر أكثر من 480 كيلو من الخضار والفواكه الفاسدة



سكاكا 29 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 24 يناير 2020 م واس

ضبط مراقبي مختبر سلامة الأغذية والإدارة العامة للأسواق بأمانة منطقة الجوف خلال اليومين الماضيين أكثر من 480 كيلو من الخضار والفواكه الفاسدة وغير صالحة للاستخدام الأدمي، بالإضافة إلى مصادرة عدد كبير من صناديق التخزين المستعملة والغير صالحة للتعبئة.

وأوضحت أمانة المنطقة أن المختصين والمراقبين يواصلون جهودهم وجولاتهم في تنفيذ الحملات المستمرة على المحلات الغذائية والأسواق، وإعداد الخطط والإجراءات لمعالجة أي ملاحظات بالأسواق بهدف رفع مستوى الخدمات المقدمة في مجال الإصحاح البيئي وتطبيق أشد العقوبات

بالمخالفين حسب الأنظمة واللوائح.

ودعت الأمانة المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أيه مخالفة عبر مركز خدمة العملاء 940.

// انتهى //

16:47ت م

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