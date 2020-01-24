

رفحاء 29 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 24 يناير 2020 م واس

عقد مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية 42 اجتماعاً وورشة عمل بمزارعي رفحاء خلال الربع الأول من العام الجاري 1441هـ.

وشملت على الجانب العملي والنظري والإجراءات الوقائية والممارسات الزراعية السليمة، إضافة إلى نقاشات حول مستقبل الزراعة بالمحافظة وتوابعها و أهم الاحتياجات للمزارعين وتطلعاتهم ومطالبهم.

وأوضحت "البيئة" أنه جرى معالجة مساحة 70 هكتاراً و200 شجرة برش المبيدات المناسبة خلال 100 زيارة جرى القيام بها للمزارع التابعة للمكتب، كما جرى تسجيل 60 مزرعة في نظام حصاد.

// انتهى //

16:33ت م

0084





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / "البيئة" تعقد 42 اجتماعاً وتعالج 70 هكتاراً في الربع الأول للمزارعين في رفحاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.