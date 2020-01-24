السعودية اليوم / أمانة تبوك تضبط وتصادر كميات من اللحوم الفاسدة



تبوك 29 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 24 يناير 2020 م واس

ضبطت أمانة منطقة تبوك ممثلة بلدية الورود الفرعية أمس، عدداً من العمالة الوافدة أثناء قيامها بتوزيع عدد من اللحوم بدون تصاريح نظامية ، وبعد التحري والرصد تبين أن هذه اللحوم فاسدة، وغير صالحة للاستخدام الآدمي.

وأوضحت الأمانة أن الفرق الرقابية التابعة لبلدية الورود رصدت أثناء جولاتها المعتادة على المطاعم والمحلات التجارية ضمن نطاق الفرع ، عدد من العمالة يقومون بنقل الحوم المعدة للبيع, حيث قامت الفرق الرقابية والتفتيشية بمصادرة ثلاث ذبائح مجهولة المصدر ومنها 30 رأساً من الأغنام مجهولة المصدر.

وأشارت الأمانة إلى أنه جرى التحرز على سيارة الوافد بداخل حجز البلدية، وإحالة العمالة المخالفة إلى الجهات ذات الاختصاص لتطبيق لائحة الغرامات و الجزاءات والمخالفات البلدية بحقها، والإتلاف الفوري للكمية المرصودة, مؤكدةً استمرارها في جهودها الرقابية للمحافظة على سلامة وجودة المنتجات الغذائية.

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16:17ت م

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