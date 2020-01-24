شكرا لقرائتكم خبر عن الجبير يجري مباحثات مهمة في هنغاريا والان نبدء بالتفاصيل

‏التقى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، خلال زيارته الرسمية لجمهورية هنغاريا، اليوم، وزير الخارجية الهنغاري بيتر زيغارتو. ‏وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وأبرز مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. ‏ كما ‏التقى الجبير بنائب رئيس البرلمان الهنغاري ستيفان جاكاب. ‏وجرى خلال اللقاء استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى بحث مجالات التعاون بين المملكة وجمهورية هنغاريا.

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