شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يوزع غذاء في صعدة ويعالج 30 ألف في الخانق والان نبدء بالتفاصيل

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية اليوم 1,242 سلة غذائية في تجمعات الدير وبني حسين والظهر والمغتربين والشباكية والملاصية والحجافية والشقفه والعوامه والشرافية والطلامسة المحاذية لمحافظة صعدة، استفاد منها 7,605 أشخاص.

كما قدمت العيادات الطبية التغذوية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية خدماتها العلاجية لـ 30,336 شخصًا بواقع 4,333 أسرة في مخيم الخانق بحريب نهم في محافظة صنعاء بالشراكة مع مؤسسة طيبة للتنمية، وذلك خلال العام الماضي 2019 م.

وراجع قسم الرعاية التكاملية 17,799 شخصًا ، وعيادة التغذية العلاجية 828 مريضًا، وعيادة التحصين 1,561 شخصًا ، وعيادة الصحة الإنجابية 1,538 مريضَا، وقسم التوعية والتثقيف 1,050 فردًا، وقسم علاج الإصابة ونظام الإحالة 560 فردًا.

وفي مجال المياه والإصحاح البيئي للمحافظة على حياة الأسر بمخيم الخانق قام المركز بالتعاون مع مؤسسة طيبة للتنمية خلال العام 2019م بضخ 6,693,750 لترًا من مياه الشرب، وضخ 8,067,750 لترًا من المياه الصالحة للاستخدام، وإجراء 255 حملة للنظافة، وتوزيع1,500 حقيبة للنظافة الشخصية، و1,300 أوعية بلاستيكية، وتوفير 155 حمامًا للطوارئ و34 خزانًا للمياه و50 حاوية قمامة.