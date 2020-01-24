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مصادرة ذبائح مجهولة المصدر ورؤوس أغنام وشحوم بتبوك
تحفظت على وافد ومركبته المستخدمة بالتوزيع
متابعات الخليج 365 - أحمد العطوي - تبوك
صادرت بلدية الورود الفرعية التابعة لأمانة منطقة تبوك، وبالتعاون مع الضبط الميداني مجموعة كبيرة من اللحوم الفاسدة مجهولة المصدر.
وذكرت الأمانة عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” أن عمالة وافدة تقوم بتوزيع اللحوم الفاسدة بدون تصاريح نظامية، وبعد التحرّي والرصد، تمت مصادرة ثلاث ذبائح مجهولة المصدر، ورؤوس غنم بعدد ٣٠ رأسًا، و٣٣ كيسًا من الشحوم والكروش مجهولة المصدر.
وقالت الأمانة عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي إنه تم التحفظ على سيارة الوافد بداخل حجز البلدية، وجاري تطبيق الإجراءات النظامية بحقه.
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