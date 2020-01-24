السعودية | صور مروعة.. وفاة سعودي انحدرت سيارته من مرتفعات فيفا

شكرا لقرائتكم صور مروعة.. وفاة سعودي انحدرت سيارته من مرتفعات فيفا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - توفي مواطن سعودي انحدرت مركبته بمرتفعات فيفا جنوب غربي السعودية، في حين انتشلت فرق الدفاع المدني الجثة على بعد 70 متراً من موقع سقوط المركبة شديد الوعورة.

من جانبه، أوضح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، العقيد محمد الغامدي، عن ورود بلاغ مساء الخميس، عن سقوط سيارة بمنحدر جبلي بمحافظة فيفا، وعند وصول الفرق للموقع، اتضح أن الحادث عبارة ‏عن انحراف سيارة عن الطريق، واستقرارها في موقع شديد الوعورة على بعد 70 متراً تقريباً، حيث قامت الفرق بمباشرة الحادث وانتشال جثة شخص سعودي الجنسية بحالة وفاة.