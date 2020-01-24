السعودية | تحذيرات من موجة برد قارس بالسعودية.. ودرجة الحرارة -4

شكرا لقرائتكم تحذيرات من موجة برد قارس بالسعودية.. ودرجة الحرارة -4 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تعيش السعودية أشد أيام برودة الشتاء، وخاصة في المناطق الشمالية منها، في الوقت الذي تسمى تلك الأجواء بـ"مقرقع البيبان"، بحسب خبير الطقس معاذ الأحمدي، الذي أكد في حديثه إلى "العربية.نت" بقوله: "الآن نعيش بدايات موجات الشبط المسمى "مقرقع البيبان" نظير مصاحب موجات البرد برياح نشطة وشديدة أحياناً، وقد بدأ نوء الشبط منذ أيام قليلة وتبقى على نهايته 16 يوماً، وهو أشد برودة من المربعانية ثم يليه آخر نوء في الشتاء وهو العقارب، يخف فيه البرد كثيراً وتعتدل الأجواء ويجب أخذ الحيطة وإجراءات السلامة.

وأضاف: "الموجة الأولى بدأت يوم الثلاثاء الماضي، وكانت ذروتها الأربعاء والخميس، وتنتهي اليوم الجمعة، بينما الموجة الثانية وهي الأقوى والأشد تبدأ غدا السبت، وتستمر إلى منتصف الأسبوع، وتعتبر أقوى من الموجات الماضية".

درجة الحرارة 4 تحت الصفر

وأبان: "الزائر الأبيض يعود من جديد، منخفضان قطبيان استقبلتهما الجزيرة العربية من 21 يناير 2020، حيث تساقطت الثلوج وهطلت معها أمطار خفيفة على الحدود الشمالية وعرعر وطريف والقريات والجوف، وتتفاوت الغزارة على المنطقة الشرقية الخفجي والدمام والجبيل ودولة الكويت والمنطقة الجنوبية أبها والباحة والطائف.

ولفت إلى أن درجات الحرارة في مناطق المملكة تصل إلى 4 درجات تحت الصفر جنوب تبوك وعلى تيماء والعلا وباقي المناطق 10 درجات، وما دونها الصغرى والمدينة المنورة 3 درجات ومكة المكرمة 10 درجات الرياض درجتان مئويتان.