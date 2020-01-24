

عرعر 29 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 24 يناير 2020 م واس

تواصل الإدارة العامة للأحوال المدنية بمنطقة الحدود الشمالية ممثلة بمكتب أحوال عرعر القسم النسائي تقديم خدماتها المتنقلة من إصدار هوية جديدة أو تجديد الهوية أو إصدار بدل تالف أو بدل فاقد، وذلك ضمن مبادرة "نأتي إليك".

وقدم مكتب أحوال عرعر خدماته في عدد من الجهات الحكومية والجهات الأهلية مستهدفاً العنصر النسائي، كما سيقدم المكتب خدماته يوم الأحد القادم في القسم النسوي في شرطة منطقة الحدود الشمالية بعرعر.

يذكر أن مبادرة "نأتي إليك" تسهم في اختصار الوقت والجهد على منسوبي القطاعات الحكومية من خلال خدمتهم في أماكن وجودهم في مقر أعمالهم دون الحاجة لزيارة مكاتب الأحوال المدنية.

// انتهى //

15:26ت م

0070





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الأحوال المدنية بالحدود الشمالية تنفذ مبادرة "نأتي إليك" في شرطة المنطقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.