شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع طفيف لأسعار النفط لتتخطى حاجز الـ 62 دولار والان نبدء بالتفاصيل

ارتفع برميل نفط خام القياس العالمي برنت للعقود الآجلة بمقدار 0.33 دولار أمريكي أو بنسبة 0.53 % إلى 62.37 دولار، كما ارتفع سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 0.21 دولار أمريكي أو بنسبة 0.38 % إلى 55.80 دولار.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع طفيف لأسعار النفط لتتخطى حاجز الـ 62 دولار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.