مسؤول سابق بـ"البنتاجون" يكشف لماذا يكره الديمقراطيون ترامب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - جي دي جوردن، المسؤول السابق في البنتاجون، يوضح سبب قسوة الديمقراطيين على الرئيس دونالد ترامب وإصرارهم على المضي بعيداً في قضية العزل.
هناك بضعة أسباب أولها: غيرتهم الجنونية منه؛ لأنه ليس سياسيا محنكا لكنه كان نجم تلفزيون الواقع (بليونير) ومطور عقارات وملاهٍ ليلية، لذا كان هناك كثير من شعور الغيرة وهذا رقم واحد.
الأمر الثاني أنه يدعم بعض السياسات المتحفظة كتلك المتعلقة بالقيود على الهجرة، فضلا عن تعزيز الجيش برقم قياسي من النفقات من أجل إعادة بنائه وأيضا، لأنه شخص يتصارع معه الديمقراطيون طوال الوقت، يهينوه ويرد عليهم الإهانة، إنهم ليسوا معتادين على وجود شخص ظهر من العدم وهو ليس سياسيا، ولكن يوبخهم عبر "تويتر" لذا يستشيطون غضبا
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