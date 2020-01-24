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تحطيم رقم نيمار طريق ليفربول لهزيمة ريال مدريد في صراع مبابي

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سيكون على الإنجليزي تحطيم الرقم القياسي الذي دفعه باريس سان جيرمان الفرنسي لضم البرازيلي دا سيلفا، إذا أراد التعاقد مع كيليان مبابي مهاجم الفريق الباريسي والمطلوب بشدة من الإسباني.

وكان باريس سان جيرمان ضم نيمار في صيف 2017 من الإسباني، مقابل دفع قيمة الشرط الجزائي في عقده مع الأخير والبالغة 222 مليون يورو، ليصبح أغلى لاعب في التاريخ.

وبحسب شبكة "إي إس بي إن" الأمريكية، فإن ليفربول يمكنه هزيمة ريال مدريد في صراع ضم مبابي، بشرطين أساسيين، الأول هو دفع 300 أو 350 مليون يورو، بالإضافة إلى الحوافز، وهي القيمة التي حددتها إدارة سان جيرمان للموافقة على رحيل مبابي.

الشرط الثاني، يتمثل في إعطاء مبابي الراتب الذي يريده، خاصة أنه لا يمانع في خوضه تجربة اللعب بالدوري الإنجليزي الممتاز، وتحديدا من بوابة ليفربول، الذي أشاد اللاعب به كثيرا مؤخرا، وبنجاحاته سواء بفوزه بدوري أبطال أوروبا، أو تصدره الحالي لترتيب البريمييرليج.

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وكان مبابي ألمح في تصريحات أخيرة، أنه قد يرحل عن سان جيرمان، في المستقبل، وسط تكهنات عن رغبته في اللعب لريال مدريد، خاصة وأن "إي إس بي إن"، تؤكد أن النادي الملكي هو حلم اللاعب، غير أن فشل الريال في تلبية طلبات سان جيرمان المالية، قد يفتح الباب أمام ليفربول لضم النجم صاحب الـ21 عاما.

ويلعب مبابي في سان جيرمان منذ صيف 2017 قادما من موناكو مقابل 180 مليون يورو، غير أنه قد يقرر الرحيل عن النادي الباريسي، حال تواصل فشله في الفوز بدوري أبطال أوروبا.

يذكر أن الهولندي فيرجيل فان ديك يعد أغلى لاعب في تاريخ ليفربول بانتقاله إليه في يناير/كانون الثاني 2018 من ساوثهامبتون مقابل 84.5 مليون يورو.

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