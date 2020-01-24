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فيديو سيعرض المشهد الأخير من حياة قاسم سليماني
3 صواريخ كانت كفيلة بتنفيذ المهمة
متابعات الخليج 365 - متابعة
نشرت قناة العربية مقتطفات توثق المشهد الأخير من حياة قائد فيلق القدس الإرهابي قاسم سليماني قبل تصفيته في غارة أمريكية قرب مطار بغداد فجر الجمعة 3 يناير الجاري.
وتم تصفية الرجل الثاني في إيران بصحبة أبومهدي المهندس نائب رئيس الحشد الشعبي في العراق وعدد من قادة الحرس الثوري بـ3 صواريخ أطلقت من 3 طائرات فيما استغرقت العملية 6 دقائق فقط.
وستبث قناة العربية اليوم الجمعة عند الساعة ٦:٣٠ مساءً بتوقيت غرينتش، ٩:٣٠ مساءً بتوقيت المملكة تفاصيل التقرير المصور من بغداد حيث تم رصد مسار رحلة سليماني وكيف تم استهدافه.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كشف قبل عدة أيام عن فحوى اتصال هاتفي بينه وبين قائد عملية تصفية سليماني والمهندس ونقل ترامب ما دار خلال آخر ثوان قبل تنفيذ المهمة بنجاح.
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