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2020-01-24 أسماء المرشحين لبرامج الدراسات العليا في الجامعة الإسلامية بدء القبول في برامج الدبلومات الأحد متابعات الخليج 365 - المدينة المنورة أعلنت عمادة الدراسات العليا بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة أسماء المرشحين للقبول في برامج الدراسات العليا لمرحلتي الدكتوراه والماجستير للعام الجامعي 1442هـ. Advertisements ودعت الجامعة الإسلامية المتقدمين للدخول على بوابة القبول الإلكتروني على الرابط: (هنا) للاطلاع على نتائج الترشيح واستكمال الإجراءات. من جهة أخرى تبدأ العمادة بعد غدٍ الأحد 1 جمادى الآخرة 1441هـ القبول في 4 برامج لمرحلة الدبلوم العالي، وهي: الدعوة والثقافة الإسلامية، التوجيه والإرشاد (خاص بطلاب المنح)، والمهارات اللغوية، والإعلام والاتصال (خاص بطلاب المنح). ويستمر القبول حتى السبت 7/6/1441هـ، فيما سيتم الإعلان عن أسماء المرشحين الخميس (10/7/1441هـ) بعد استكمال مراجعة الطلبات وإجراء الاختبار التحصيلي. تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر







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