فيديو .. الجبير: مزاعم علاقة المملكة باختراق هاتف بيزوس محض خيال

2020-01-24

متابعات الخليج 365 - الرياض

نفى وزير الدولة للشؤون الخارجية، عادل الجبير، بشكل قاطع المزاعم التي تربط بين ولي العهد الأمير محمد بن سلمان واختراق هاتف الملياردير، جيف بيزوس، ووصفها بأنها محض خيال.

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وقال الجبير في مقابلة مع شبكة “CNBC” : “إن القصة استندت على ادعاءات كاذبة دون أدلة، يحاولون خلق قصة من محض خيال”.

وعن مصدر تلك الشائعات قال الجبير: “ليس لدي أدنى فكرة، ظهرت القصة قبل حوالي عام، وتم دحضها في ذلك الوقت، ورفضنا ذلك تمامًا”.

وتابع الجبير: “ما أعلمه، أن هذه القصة مُفبركة وكاذبة بشكل تام”، لافتًا إلى أن من قام بنشرها أراد “إعطاء صورة سيئة عن المملكة العربية السعودية”.

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