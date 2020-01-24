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أول تعليق للبيت الأبيض على تقارير اختراق هاتف بيزوس

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2020-01-24

أول تعليق للبيت الأبيض على تقارير اختراق هاتف بيزوس

كسر الصمت ليعلن أن المملكة حليف مهم

متابعات الخليج 365- ترجمة: منة الله أشرف 

خرج البيت الأبيض عن صمته، في وقت مبكر من اليوم، ليرد على التقارير المزعومة عن أن المملكة كانت على الأرجح وراء اختراق هاتف جيف بيزوس.

وصف المتحدث باسم البيت الأبيض، المملكة بأنها حليف مهم، وقال إنه ليس لديه أي معلومات إضافية عن مزاعم القرصنة.

وقال هوغان جيدلي، نائب السكرتير الصحفي للبيت الأبيض للصحفيين: من الواضح أن المملكة حليف وشريك مهم.

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ويُذكر أن وزير الخزانة الأمريكي، ستيفن منوتشين، علق أمس بشكل نهائي على مزاعم التقارير في تصريحات لـ رويترز قائلًا: أطالب المديرين التنفيذيين للشركات الأمريكية، بضرورة مواصلة العمل مع المملكة، وعدم التأثر بتلك التقارير.

وأضاف: قطعًا لدينا أعمال كثيرة مع المملكة، ولا ينبغي أن تتأثر بتلك التقارير.

وكانت وسائل إعلام أولها صحيفة الغارديان البريطانية، تداولت التقارير التي نقلت أن فريق التحقيق الذي عيّنه الملياردير جيف بيزوس، مؤسس شركة أمازون، استنتج صلة بين المملكة وقرصنة هاتف بيزوس في عام 2018.

وردت السفارة في واشنطن على هذه التقارير ببيان جاء فيه أن هذه التقارير سخيفة، ودعت للتحقيق في هذه المزاعم للحصول على الحقيقة.

بيان البيت الأبيض عن اختراق هاتف بيزوس

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